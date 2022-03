Così la presidente dei senatori del Pd

(Lapresse) “Cingolani ha fatto una serie di proposte e misure strutturali per rendere più autonomo il nostro Paese, è chiaro che tutto questo va costruito anche in quadro europeo”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. “Il Pd vuole dare una risposta immediata alle famiglie, quindi assegno energia, un tetto massimo per il costo dei carburanti e un aiuto alle imprese che si occupano di autotrasporti” ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata