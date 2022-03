(LaPresse) “E’ stata una relazione poco utile, perchè doveva portarci soluzioni e risposte” che non sono arrivate. Daniela Santanché commenta così l’intervento del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in Senato sui rincari del costo dell’energia. “Noi vogliamo delle risposte: tolgono le accise, tagliano l’Iva? Abbiamo spiegato che diminuire o calmierare il prezzo del gas e della benzina è fondamentale per mantenere i posti di lavoro perché altrimenti fra qualche mese il costo degli ammortizzatori sociali per tenere la crisi costeranno di più degli interventi che chiede Fratelli d’Italia”, aggiunge la senatrice.

