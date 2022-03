La senatrice a Palazzo Marino per il convegno internazionale "Mai più genocidi"

(LaPresse) “In giornate come queste ultime televisioni e giornali ci riportano a qualcosa che non avremmo mai immaginato lontanamente in Europa, così vicino a noi, sentire rombo di cannoni, case distrutte, persone che piangono, che muoiono”. Così la senatrice a vita Liliana Segre intervenuta a Palazzo Marino a Milano per il decimo convegno Internazionale ‘Mai più genocidi’. “Io ho pensato ai quattro Cavalieri dell’Apocalisse, perché cosa ci manca ancora? La pandemia l’abbiamo avuta, la guerra, l’odio la morte”, ha concluso la senatrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata