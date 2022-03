Così il leader della Lega: "Sospendere corsi universitari su Dostoevskij mi sembra veramente fuori dal mondo"

(LaPresse) – “Io penso che lo sport, la cultura, l’arte, l’università, la musica e la poesia debbano unire. Sospendere corsi universitari su Dostoevskij mi sembra veramente fuori dal mondo e prendersela con gli atleti paralimpici mi sembra un errore. Qua c’è da fermare e sanzionare un governo, non un intero popolo. Non è la guerra del popolo russo, è la guerra scatenata dal governo russo. Quindi, bisogna sanzionare e arginare il governo russo, non prendersela con centinaia di milioni di russi che non hanno nessuna responsabilità”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti davanti all’ambasciata dell’Ucraina a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata