Il presidente della commissione Esteri alla Camera: "Aiutare gli ucraini a difendersi"

(LaPresse) “Quando c’è un’aggessione come quella che l’Ucraina sta subendo occorre mettere in campo tutte le misure che aiutino chi si difende a difendersi”. A dirlo è Piero Fassino, presidente della commissione Esteri alla Camera. “Le sanzioni sono importanti, sono sanzioni molto aspre che peseranno molto sullo sviluppo e sull’economia russa ma occorre che accanto alle sanzioni alla Russia si mettano gli ucraini in condizioni di difendersi dandogli gli strumenti necessari”, ha aggiunto Fassino. “Per quanto ci riguarda occorre mettere in campo una strategia per ridurre il danno, di contenimento degli eventuali effetti negativi”, ha detto Fassino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata