Così il coordinatore di Forza Italia

(LaPresse) “L’Ucraina chiede aiuti sostanziosi da tutti i punti di vista per fermare l’avanzata russa, compresi gli aiuti militari”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani dopo il colloquio con l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk. “C’è già stato un decreto del governo per invio di materiale militare non offensivo, se ne sarà inviato altro offensivo servirà un altro decreto da portare in Parlamento. (L’invio di mezzi militari, ndr) è un’ipotesi da non escludere. Ci auguriamo un cessate il fuoco” aggiunge Tajani. “Siamo preoccupati per le ricadute economiche – spiega Tajani – Cosa proponiamo? Che per esempio il patto di stabilità venga modificato e non entri in vigore così com’era prima della sospensione il primo gennaio 2023, perché dobbiamo aiutare le famiglie e le imprese, serve ancora solidarietà europea come per il Covid”.

