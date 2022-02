Il leader dei Cinque Stelle dopo l'incontro con l'ambasciatore ucraino

(LaPresse) “Non è che ho deciso di non andare, è stata un’iniziativa di Enrico Letta andare a manifestare sotto l’ambasciata russa. Oggi io ho deciso di venire qui, perché non vi chiedete come mai non c’è Letta? Non create divisioni”. Così il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti dopo l’incontro con l’ambasciatore ucraino.

