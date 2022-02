Il leader del M5s: "L’Ue deve rispondere con una voce sola"

(LaPresse) – “L’iniziativa di Mosca segna un innalzamento del livello critico. Dobbiamo scongiurare una guerra perché in astratto e per principio non è accettabile. Per di più dopo due anni di pandemia sarebbe un disastro”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte sulla crisi ucraina. “L’Ue deve rispondere con una voce sola, compatta. Allo studio ci sono delle sanzioni e noi siamo favorevoli. L’importante però è che l’Italia sia promotrice di una linea di dialogo. La prospettiva che stiamo affrontando è quella di una escalation, c’è il rischio del caro bollette e anche per questo dobbiamo lavorare sulle vie diplomatiche. L’iniziativa di Putin è decisamente da condannare” ha sottolineato l’ex premier.

