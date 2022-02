Il leader del M5S: "Non rincorriamo i sondaggi. Servono adeguatezza e proporzionalità"

(LaPresse) “Sulle misure anti Covid abbiamo fatto una riunione congiunta con tutti i parlamentari. La nostra posizione è chiara e lineare come sempre. Non rincorriamo i sondaggi. Il criterio è sempre quello dell’adeguatezza e proporzionalità delle misure”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. “Per questo, parlando con il premier Draghi, ho invitato il governo a valutare, alla luce di una curva epidemiologica meno preoccupante rispetto a quella che avevamo a gennaio, di valutare una revisione delle misure. Ma questo va fatto con un piano, con una programmazione, non va fatto a colpi di un emendamento buttato li”, ha aggiunto Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata