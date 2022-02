Il coordinatore nazionale di Fi a margine del congresso di Azione

“Nessuno ha mai messo in dubbio il sostengo al governo che anzi sosteniamo con grande convinzione perché c’è da fare tanto per risolvere i problemi degli italiani”. Così il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine del congresso di Azione a Roma. “Benissimo la scelta di mettere sul mercato sette miliardi e mezzo per aiutare imprese e famiglie, così come va bene sostenere il settore dell’auto che è una parte importante del manifatturiero del nostro Paese”, ha aggiunto Tajani.

