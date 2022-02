Il presidente del Consiglio in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso

(LaPresse) “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza”. Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il suo intervento ai Laboratori nazionali del Gran Sasso. “Ma la scienza non è soltanto una somma di scoperte – ha aggiunto il premier -. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Poi Draghi ha proseguito: “Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata