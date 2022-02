L'incontro coi famigliari delle vittime del Ponte Morandi. Il premier sul caro energia: "Presto un intervento sulle bollette"

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è oggi a Genova per una giornata di incontri istituzionali. Il premier, arrivato in mattinata, ha visitato il porto della città ligure a bordo di una motovedetta per poi recarsi a Palazzo San Giorgio. Poi una visita alla Radura della Memoria: Draghi incontrerà i familiari delle vittime del ponte Morandi e si raccoglierà in un momento di preghiera officiato dall’Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca.

“La storia recente di Genova – e il coraggio dei genovesi – ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Come un sogno che sta diventando realtà” ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo a palazzo San Giorgio. “Voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il Senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono stati coinvolti nell’opera di ricostruzione” del ponte Morandi. “Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello” ha aggiunto Draghi

La tragedia del Morandi

Draghi si è poi rivolto ai famigliari delle vittime del Ponte Morandi: “Penso a quanto successo dopo il crollo. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del Governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore” ha detto il presidente del Consiglio.

Nuove misure contro il caro-bollette

Il premier, a Genova, ha anche anticipato misure in preparazione per fronteggiare il rialzo dei prezzi dell’energia. “Il Governo non dimentica il presente. Il presente oggi ci fa vedere una realtà di difficoltà per famiglie e imprese a causa dei prezzi dell’energia elettrica. Il governo prepara un intervento di ampia portata nei prossimi giorni” ha detto Draghi.

“Con Pnrr porto più competitivo”

Non è mancato un riferimento al porto, snodo centrale per l’economia genovese. “La velocità e l’efficienza dello scalo portuale sono fondamentali per le nostre esportazioni e per l’intero settore produttivo. Oggi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme al Programma Straordinario, ci consentono di rendere il Porto di Genova ancora più competitivo e sicuro. È un investimento sulla città, e sull’industria regionale e nazionale. L’Italia è diciannovesima al mondo per tempi e costi associati alla logistica, anche a causa degli oneri burocratici e dei ritardi nello sviluppo digitale. Dobbiamo abbattere questi ostacoli, per cogliere a pieno i vantaggi offerti dall’aumento degli scambi commerciali” ha precisato Draghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata