Il senatore Romeo: "Il governo deve intervenire"

(LaPresse) I deputati e senatori della Lega hanno manifestato con cartelli a favore di misure per contrastare il caro bollette e sostenere il superbonus di fronte a Montecitorio. “Il Governo deve intervenire per ripristinare la cessione del credito sul tema del superbonus”, ha dichiarato il senatore Massimiliano Romeo mentre il collega Paolo Arrigoni ha puntato il dito sul rincaro delle bollette che manda in crisi molte aziende.

