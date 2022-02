La senatrice radicale: "Ai cittadini non interessano alleanze improvvisate”

(LaPresse) “Dicono che la politica è morta. Forse quella di palazzo, ma la politica intesa come impegno sui temi che riguardano la vita, i giorni e le notti dei cittadini, io ho visto una grande voglia di partecipazione”. Lo ha dichiarato Emma Bonino parlando con i giornalisti a margine di un flash mob organizzato dal Comitato Tutti Sì sui referendum. “Ai cittadini non interessano alleanze improvvisate, ma assicurarsi un fine vita dignitoso e non essere colpevolizzati nei loro atteggiamenti personali e privati”, ha concluso Bonino.

