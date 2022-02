Il premier a Genova: "A lavoro per Italia affidabile e fiduciosa"

(LaPresse) “Il Governo non dimentica il presente. Il presente oggi ci fa vedere una realtà di difficoltà per famiglie e imprese a causa dei prezzi dell’energia elettrica. Il governo prepara un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo a palazzo San Giorgio, a Genova, in occasione della sua visita istituzionale in città. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appartiene a tutti gli Italiani. Dobbiamo portarlo avanti con unità, fiducia, determinazione”, ha aggiunto il premier che ha poi concluso: “Un’Italia affidabile, fiduciosa nelle proprie straordinarie capacità; un’Italia dei giovani e delle donne; un’Italia che non dimentica i deboli e protegge gli anziani; un’Italia dove c’è spazio per il futuro. Questa è l’Italia per cui lavoro, per cui tutti noi dobbiamo batterci. Perché la storia d’Italia passa da tutti noi”.

