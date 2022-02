Il leader dei Verdi: "Giudizione negativo sull'azione di contrasto del governo"

(LaPresse) “Il nostro giudizio sull’azione del Governo per contrastare il caro bollette è negativo. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani ha deciso di tassare le rinnovabili e di non tassare gli extraprofitti della grandi aziende energetiche. Tutto ciò è inaccettabile”. A dirlo è il leader dei Verdi, Angelo Bonelli incontrando i giornalisti in piazza di Montecitorio. “Per questi motivi abbiamo depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma, affinché indaghi su questa gestione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata