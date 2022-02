Il sindaco di Milano: “Non voglio scaricare il problema della sicurezza sul Governo"

(LaPresse) In vista dell’incontro con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, il sindaco di Milano Sala è tornato a parlare del tema sicurezza: “Non voglio scaricare il problema della sicurezza sul Governo o sul ministro, tanto è vero che noi siamo pronti ad assumere. Ma assumendo noi, la prima cosa che chiederò sono analoghe assunzioni dal ministero” e “credo sia anche l’occasione per fare un’analisi concreta sulla sicurezza: se vogliamo continuare a ignorare i dati possiamo anche farlo, poi ci abbandoniamo all’emotività e all’impatto dei social” invece “se si vede il numero di omicidi in questa fase storica, nel mio mandato, riseptto ad anni precedenti si vedono cifre molto inferiori”, ha concluso Sala.

