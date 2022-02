Il deputato pentastellato: "Usciremo rafforzati da chiarimento interno"

(LaPresse) “Dobbiamo ragionare sulle opportunità, non sulle minacce. L’obiettivo è avere un M5S anche con profili diversi ma una sola proposta politica. Se tutto rientra nella voglia di stare insieme ed è solo un problema di diversità di vedute non avremo problemi ma anzi usciremo rafforzati da un chiarimento interno”. Così Francesco Silvestri, deputato del Movimento Cinque Stelle, a proposito della situazione interna. “Non ho visto minacce da parte di Conte ma richieste di chiarimenti per comportamenti di Luigi, è evidente che c’è qualcosa di cui parlare. Dobbiamo farlo nei modi e sedi opportuni, senza isterismi ma per un confronto vero” aggiunge Silvestri.

