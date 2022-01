Da Confesercenti a Confagricoltura, tutti gli attestati di stima per il presidente

Il Mattarella bis sembra mettere d’accordo tutti. Dai sindacati alle associazioni di categoria, tanti gli attestati di stima per il nuovo (e vecchio) Capo dello Stato.

Confesercenti e Confagricoltura

“In questa fase purtroppo ancora molto impegnativa, la rielezione del presidente Sergio Mattarella è un’ottima notizia per tutti, cittadini e imprese”. Così Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. “Ringraziamo il presidente per la disponibilità con cui si è messo di nuovo a servizio dell’Italia – osserva – in un momento come questo, è fondamentale poter contare sulla stabilità delle istituzioni. L’auspicio è che il grande senso di responsabilità del presidente sia un esempio per tutti, perché siamo tutti chiamati a collaborare per vincere le sfide che ci aspettano”.

“Al Presidente della Repubblica eletto vanno le nostre più vive congratulazioni, insieme all’augurio di buon lavoro. La figura e l’operato di Sergio Mattarella danno fiducia al Paese. Le imprese agricole, dal canto loro, hanno bisogno di stabilità politica e di efficacia nell’azione di governo”. Lo dice in una nota il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sull’esito delle votazioni per il Quirinale. “Desidero, nella circostanza, ricordare un passaggio del messaggio inviato dal presidente Mattarella per la celebrazione, nell’ottobre 2020, dei 75 anni dalla fondazione della Fao”, prosegue Giansanti. “Il cibo, sottolineò Mattarella, insieme al suo antico e inscindibile legame con le colture, la tradizione e la terra, deve essere considerato materia nobile da salvaguardare”. “L’impegno per la ripresa economica e le tensioni in atto a livello internazionale – aggiunge Giansanti – non consentono cali di attenzione, incertezze e ritardi, per non compromettere i risultati positivi conseguiti nell’anno passato”.

La presidente Maria Bianca Farina rivolge a nome dell’Ania (Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici) i migliori auguri di buon lavoro al presidente Sergio Mattarella. L’Ania e il settore assicurativo “sono e saranno sempre al fianco delle istituzioni per offrire il proprio contributo alla crescita e allo sviluppo del Paese”.

I sindacati

“Una bellissima notizia la riconferma di Mattarella. Resta il presidente amato da tutti gli italiani”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. “Voglio esprimere a nome della Cisl le congratulazioni e gli auguri più affettuosi a Sergio Mattarella – dice Sbarra – è un grande capo dello Stato, amato da tutti gli italiani in questi anni difficili. La sua conferma al Quirinale è una scelta saggia e responsabile da parte del Parlamento”. “Mattarella è stato in questo settennio un presidente sempre attento alle istanze dei lavoratori, dei più deboli e dei corpi sociali, apprezzato a livello europeo ed internazionale, stimato da tutti- conclude Sbarra – una figura di assoluto prestigio e un riferimento essenziale di unità e coesione, di equilibrio istituzionale, di sensibilità sociale. Siamo davvero felici per la sua rielezione. Buon lavoro presidente”.

