Il leader di Iv: "Salvini passato da 'Mattarella non è mio presidente' a 'Mattarella mia scelta'"

(LaPresse) “Sono molto contento per l’Italia perché stasera confermiamo un Presidente della Repubblica che per sette anni ha servito il Paese con grande onore e dignità istituzionale”, così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. “La scelta di Mattarella nel 2015e quella di Draghi nel 2021 accompagneranno l’Italia nei prossimi anni, per cui sono molto contento mentre meno di 24 ore fa ero preoccupato per una torsione istituzionale del paese che portava la capa dei servizi segreti a capo della Repubblica, oggi sono contento che ci sia una risposta istituzionale per elezione di Mattarella per i prossimi 7 anni”. Poi Renzi lancia una frecciata al leader della Lega: “Credo che sia bello che in 7 anni Matteo Salvini sia passato dal tweet del 31 gennaio 2015 ‘Mattarella non è il mio presidente’ a ‘Mattarella è la mia scelta’ che ha detto oggi. I 5 Stelle sono passati dalla richiesta di impeachment del 2018 a oggi, noi siamo quelli che lo hanno scelto e votato con un sorriso 7 anni fa e oggi lo scegliamo con un sorriso più grande”.

