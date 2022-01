Il governatore della Liguria: "Gesto di generosità umana nei confronti delle istituzioni"

(LaPresse) “L’incontro con Mattarella direi che è andato bene, anche se non ha nascosto che, per il suo futuro, stava programmando altro. Capita la situazione, mi sembra che abbia accettato di buon grado di mettersi a disposizione. Ma eravamo certi che lo avrebbe fatto su richiesta di tutti. Il suo è un gesto di generosità umana nei confronti delle istituzioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Liguria, Giovanni Toti, commentando l’esito dell’incontro dei capigruppo della maggioranza con Sergio Mattarella, che porterà alla rielezione dell’attuale Capo dello Stato nell’ottava votazione in Parlamento. “Oggi la politica ha fatto un recupero in scivolata. Otteniamo un uno a zero fuori casa che al campionato fa comodo. Ora la politica rifletta e credo che lo farà”, ha aggiunto Toti. “Il futuro del Centrodestra dopo questa giornata? Ci sarà tempo per parlare. Ora il Paese, con questo Presidente della Repubblica e questo presidente del Consiglio, è in sicurezza. Non sono preoccupato”, ha concluso il governatore della Liguria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata