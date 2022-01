La leader di FdI: "Bisogna rifondarlo da capo"

(LaPresse) “Il centrodestra parlamentare non esiste più, credo debba avere rappresentanza. Bisogna rifondare il centrodestra daccapo per rispetto delle persone che vogliono cambiare, bisogna ripartire da capo e Fdi si assume questa responsabilità”. Queste le parole della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, commentando con i cronisti fuori da Montecitorio l’esito del negoziato sull’elezione del presidente della Repubblica. “Mi aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone e che il centrodestra avesse molto più coraggio e convinzione nel fare una cosa che era alla portata: battersi con dignità”, ha sottolineato Meloni che ha poi aggiunto: “Nell’ultima riunione del centrodestra che abbiamo fatto, l’unica cosa su cui eravamo tutti d’accordo era il no alla riconferma di Mattarella. Invece oggi scopro che le posizioni sono cambiate. Gli italiani giudicheranno, io non ho da giudicare nessuno. Posso rimanere delusa ma non do giudizi”.

