Il leader del Movimento Cinque Stelle insieme al ministro in una delle più note gelaterie del centro di Roma

(LaPresse) Pausa gelato per il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e per il ministro Stefano Patuanelli, in una delle più note gelaterie del centro di Roma, dopo l’incontro con Letta e Salvini.

