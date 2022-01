Il senatore Pd: "I nomi li abbiamo, ci sono le condizioni per trovare un accordo"

(LaPresse) “Evidentemente anche molti nel centrodestra sono convinti che nell’interesse del Paese si debba non fare delle forzature ma trovare un accordo più ampio e complessivo. Lo vediamo come segnale anche positivo, c’è la volontà di trovare un’accordo di tutti su un candidato. Non si fa a questo giro un’operazione di parte, faziosa per far vincere qualcuno bisogna far vincere il paese”, così il senatore Pd, Andrea Marcucci, parlando con i cronisti a Montecitorio. “I nomi li abbiamo, ci sono le condizioni per trovare un accordo, speriamo prevalga la responsabilità”, ha concluso Marcucci.

