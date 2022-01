Sono l'ex sindaco di Milano, l'ex presidente del Senato e l'ex magistrato i tre candidati al Colle per la coalizione

(LaPresse) Sono l’ex sindaco di Milano, Letizia Morati, l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, e l’ex magistrato Carlo Nordio i tre candidati proposti dal centrodestra per la presidenza della Repubblica. Li ha annunciati in conferenza stampa il leader della Lega, Matteo Salvini. “Speriamo che vengano accolti con voglia di dialogo”, ha detto Salvini aggiungendo: “Non presentiamo dirigenti di partito”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

