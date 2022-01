Il segretario Pd: "Massimo venerdì eleggere presidente, serve stabilità"

“Il mio ruolo è proteggere Mario Draghi ed è assolutamente importante averlo nelle istituzioni del Paese”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, in un’intervista alla Cnbc. “Draghi è un asset straordinario per il Paese – ha aggiunto- Per questo dobbiamo prendere la giusta decisione per il presidente della Repubblica e per il lavoro del governo per i prossimo 12 mesi”.

“Giovedì o al massimo venerdì dobbiamo eleggere presidente della Repubblica. Dobbiamo essere rapidi, abbiamo bisogno di stabilità”. Ha spiegato ancora Enrico Letta che poi ha mandato un messaggio al centrodestra: “Possibile un accordo con Matteo Salvini e il centrodestra? “Lo spero, è necessario, senza un accordo il presidente non può essere eletto. Per questo dico, non fatelo. Non provate a dividere il Paese proponendo una candidatura divisiva. E’ importante trovare un uomo o una donna come Mattarella, molto inclusivo, capace di unire il Paese”.

