"La settimana prossima la Lega farà una proposta convincente per tanti"

Verificare se la candidatura di Silvio Berlusconi ha o meno i numeri per correre per il Quirinale prima che si cominci a votare. Lo ha sottolineato oggi il leader della Lega, Matteo Salvini. “Sul Quirinale continuo a incontrare persone, ad ascoltare perché la scelta sia rapida. Aspettiamo che il presidente Berlusconi faccia i suoi incontri e i suoi conti. Entro quando va verificata la candidatura del Cav? Prima che si cominci a votare la settimana prossima, evidentemente” ha precisato Salvini in un punto stampa davanti al Senato.

“Sul Quirinale non ho piani B, C e D. Stiamo lavorando per avere una scelta veloce e di alto livello. A differenza di Letta non mettendo veti nei confronti di nessuno. La settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincete, se non per tutti, per tanti”ha aggiunto Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata