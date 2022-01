Così la neoeletta alle suppletive che si sono svolte domenica a Roma

(LaPresse) “Prendendo il posto di Gualtieri in Parlamento con le suppletive sono diventata il grande elettore numero 1009. Una responsabilità condivisa con gli altri ma è una grande emozione”: Così Cecilia D’Elia eletta domenica in sostituzione del sindaco della capitale. “Ora bisogna dare al Paese una o un Presidente con un grande consenso”. Ha proseguito la neo deputata del Pd: “È il momento di una donna? Una donna significa molto ma anche molto poco se non ci sono i nomi”.

