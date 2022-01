Le parole del presidente della Repubblica in occasione del 225° anniversario della bandiera italiana

“La nostra bandiera ha accompagnato gli atleti protagonisti di una stagione di successi sportivi internazionali che ci ha reso orgogliosi di quanto hanno saputo testimoniare. Le loro vittorie sono l’immagine di un popolo tenace, che è impegnato verso l’avvenire e che, per la serietà offerta con la sua condotta, ha rappresentato un riferimento per l’intera comunità internazionale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione del 225° anniversario del Tricolore.

Da sofferenze pandemia nuova fiducia nel futuro

“Celebriamo oggi il 225° anniversario del Tricolore, simbolo dell’Italia e testimone del cammino che ha portato alla costruzione della Repubblica, libera e democratica. Tante tragiche ed eroiche vicende hanno accompagnato il raggiungimento di un destino comune. Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro. Abbiamo dimostrato che ogni sfida può essere raccolta e affrontata con l’impegno e la responsabilità di tutti e di ciascuno”, ha aggiunto Mattarella che ha poi concluso: “Il calore con cui tanti concittadini, nei momenti più difficili, hanno esposto la bandiera alle finestre di casa e intonato il Canto degli Italiani, ha segnato la memoria collettiva del Paese e richiamato il valore fondamentale della solidarietà e della coesione sociale. Tutte le istituzioni e le espressioni della società civile hanno saputo compiere la loro parte”.

Mattarella riceve vertici Esa e Samantha Cristoforetti

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti, con il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, e il Capo di Gabinetto del Direttore Generale dell’ESA, Elena Grifoni Winters.

Nel corso dell’incontro il Presidente Mattarella ha consegnato il Tricolore che Samantha Cristoforetti porterà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nella missione in programma per la primavera del 2022.

Letta, unità e coesione ora più importanti di sempre

“Oggi è la festa del #Tricolore, la nostra #bandiera. Il pensiero va all’unità e alla coesione che sono in questo tempo ancora più importanti di sempre. Non è retorica. È il dovere di ognuno di noi, cittadini della nostra”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

Di Maio: “Emblema della ripartenza dell’Italia”

“Da 225 anni il Tricolore ci accompagna nei momenti di gioia, ma anche quando serve farsi forza. È la bandiera che simboleggia l’orgoglio di essere italiani, nel nostro Paese e in tutto il mondo. Durante i mesi più dolorosi di questa pandemia ci ha confortato e ispirato fiducia, oggi diventa anche l’emblema della ripartenza dell’Italia. Un rilancio che si potrà ottenere soltanto restando uniti”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, augurando una “Buona Festa del Tricolore”.

Meloni: “Sia anno liberazione da chi calpesta nostra bandiera”

“Oggi è la Festa del Tricolore, il simbolo dei Patrioti. Che questo 2022 possa essere finalmente l’anno della liberazione da chi calpesta ogni giorno la nostra bandiera con politiche antinazionali. Non lasceremo che la nostra storia e la nostra identità vengano liquidate da chi invoca un mondo senza confini e specificità. Viva il Tricolore. Viva l’Italia libera e sovrana”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

