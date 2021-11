Secondo quanto si apprende il ministro Giorgetti avrebbe lasciato la riunione

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha dato il via libera al disegno di legge sulla Concorrenza. Dal testo è stato stralciato l’articolo 12, che riguarda le “Procedure autorizzatorie per gli impianti di smaltimento dei rifiuti”. La riunione è ancora in corso, ma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, avrebbe lasciato anzitempo la riunione. Alle 18 è in programma il federale della Lega con il segretario, Matteo Salvini, e tutti i vertici del Carroccio.

