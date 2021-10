Il sindaco di Milano su Forza Nuova: "Salvini e Meloni prendano le distanze"

(LaPresse) “La preoccupazione c’è. L’anomalia di queste manifestazioni è che normalmente vengono autorizzate sulla base di un tracciato da tenere e questo non accade per questo tipo di manifestazioni e credo che il ministero dell’Intero e i questori ci stiano pensando, perché è impensabile che ogni volta ci sia questo tipo di situazione”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della manifestazione di sabato prossimo contro il green pass. “Il diritto a manifestare c’è, certo è che quando guardi queste manifestazioni vedi una quantità enorme di persone normali, resta il fatto che si fanno trascinare da elementi deviati in situazioni di violenza che non credo siano accettabili”, ha aggiunto il primo cittadino meneghino. Sullo scioglimento di Forza Nuova poi aggiunge: “spetta al Parlamento ma le regole sono chiare. Io in questo momento non posso sostituirmi a quello che devono fare la Meloni e Salvini, dal loro punto di vista possono avere un’occasione di prendere delle distanze che vanno prese”.

