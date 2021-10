L'ex sindacalista ha portato la sua solidarietà al segretario Landini davanti alla sede romana del sindacato

(LaPresse) “Possiamo dire tutto il male possibile di questo atto, per un vecchio sindacalista come me è inimmaginabile”. Così Fausto Bertinotti, ex sindacalista, ex presidente della Camera ed ex segretario di Rifondazione Comunista, lasciando la sede Cgil a Roma, dopo aver portato la sua solidarietà al segretario Maurizio Landini per l’attacco subito sabato pomeriggio durante il corteo no green pass nella Capitale. “Si pensava che questo luogo, anche nella crisi sociale e politica, fosse un luogo sacro – ha detto – E il fatto che non lo sia più è un elemento di inquietudine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata