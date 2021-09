La leader di Fratelli d'Italia: "Draghi al Quirinale? Presto per dirlo". No comment su questioni interne alla Lega

(LaPresse) Giorgia Meloni vuole concentrarsi sui temi cari ai cittadini nell’ultima settimana di campagna elettorale, non certo su presunte tensioni con gli alleati e tantomeno sulle questioni interne alla Lega. “Il centrodestra è compatto, è il centrosinistra che in molte città presenta persino quattro candidati”, dice la leader di Fratelli D’Italia, a margine dell’assemblea di Confcommercio a Roma, a chi le chiede un commento sullo stato di salute del centrodestra, dopo il recente botta e risposta col vicesegretario della Lega Giorgetti. Meloni si esprime anche sull’ipotesi di Draghi al Quirinale: “Non sono in grado di dire se Fratelli d’Italia lo sosterrebbe oggi, è troppo presto”. L’inchiesta su Morisi? “Il tempismo di queste notizie è abbastanza curioso”, sottolinea Meloni.

