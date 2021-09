Così il segretario del Pd a Napoli in compagnia del candidato sindaco di centrosinistra Gaetano Manfredi

(LaPresse) “Queste sono elezioni amministrative, non avranno impatto né sul governo né sul quadro politico, sono elezioni che avranno impatto sulle città e vanno interpretate come tali”. Così Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, durante una visita a Napoli, in compagnia del candidato sindaco di centrosinistra Gaetano Manfredi, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle. Poi sull’intesa con il M5S in diverse città tra cui quella partenopea: “È il test per verificare quello che io penso sarà la prospettiva futura, una prospettiva di convergenza, per una coalizione sempre più larga perché abbiamo bisogno di essere generosi e di allargarci”, ha aggiunto Letta.

