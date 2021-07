La Guardasigilli al termine del Cdm

“E’ una giornata importante, lunghe riflessioni, c’è stata una approvazione all’unanimità di tutte le forze politiche. C’è stato anche l’impegno a ritirare tutti gli emendamenti che erano stati presentati dalle forze di maggioranza”. Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al termine del Consiglio dei ministri che ha portato a un accordo sulla riforma della Giustizia, che ora passerà al voto dell’Aula. “Ci sono stati alcuni aggiustamenti – ha detto – . Il più importante aggiustamento è la norma transitoria per arrivare ad una gradualità dei termini che ci eravamo dati. La seconda cosa è il regime particolare per quei reati particolari come mafia, terrorismo, traffico internazionale di stupefacenti e violenza sessuale, che avranno norme specifiche con possibilità di proroghe da parte del giudice”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata