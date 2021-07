La Guardasigilli a Milano: "Non inseguire le emergenze, ma progettare nel lungo termine"

(LaPresse) “Lo sappiamo, e lo sa bene chi ci vive e lavora in carcere che la pandemia, le tensioni, le rivolte, il sovraffollamento, le tante carenze strutturali ha fatto di quest’ultimo anno un anno particolarmente difficile per il carcere”, ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia a Milano. “Ma non possiamo solo inseguire le emergenze ma occorre progettare a lungo termine. Bisogna prevenire e guardare con prospettiva lunga e questo protocollo ha questo grande merito”, ha concluso la ministra.

