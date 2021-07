Il leader leghista: "Non sono No-Vax"

“Noi stiamo lavorando per tutelare salute e lavoro per invogliare, portare al vaccino i milioni di italiani ancora scoperti senza parlare di multe, divieti e chiusure. Sento raccapriccianti obblighi di vaccino per bambini, lavoratori. Tutelare la salute sì ma escludere dalla vita sociale per decreto trenta milioni di italiani no”. Lo ha detto Matteo Salvini al banchetto dell’Udc per la raccolta delle firme per la riforma della Giustizia. “Io non sono No-Vax, ma metà della popolazione italiana non ha potuto ancora vaccinarsi e penso che la proposta delle Regioni sia equilibrata”, ha aggiunto il numero uno del Carroccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata