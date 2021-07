Il leader della Lega sui fatti di Santa Maria Capua Vetere: "Bisogna migliorare la qualità della vita di agenti e detenuti"

(LaPresse) “Bene. Che i fatti tragici di Santa Maria servano a migliorare la qualità della vita nelle carceri sia per i detenuti che per gli agenti della penitenziaria è obiettivo comune. Quindi occorrono assunzioni straordinarie, più mezzi, più divise, più telecamere, occorre più lavoro per i detenuti, occorre alfabetizzazione, formazione professionale. Speriamo che da un fatto negativo nasca qualcosa di positivo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla notizia della visita del premier Draghi e della Guardasigilli Cartabia, al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), teatro di violenti pestaggi sui detenuti da parte dei poliziotti il 6 aprile 2020. “Intervenire sui colpevoli, questo è il punto. Uno degli agenti che è stato accusato di torture è stato poi scagionato perchè non era nemmeno in servizio. Tutti devono pagare”, ha aggiunto Salvini. (Rosciarelli)

