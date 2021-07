Il senatore pentastellato: "Renzi non ha portato a casa nulla"

(LaPresse) “Matteo Renzi non ha portato a casa nessun tipo di risultato. Oggi il M5S, in questo periodo di debolezza, ha perso dei piccoli pezzi, ma vedrete che la Riforma Cartabia non la voteranno in tanti, quel tastino non lo pigeranno”. Lo ha dichiarato il senatore del M5S Danilo Toninelli. “Draghi ha minacciato le dimissioni? Andremo avanti, non siamo qui per tenere in piedi i governi o fare leggi brutte. Siamo qui per gli italiani. Quindi, con tanta voglia di fare e lavorare, mettersi al tavolo. Faremo di tutto per migliorare la legge e con Conte che sarà nuovo leader politico del Movimento, avremo una interlocuzione politica più forte. Se il Movimento fosse stato forte, noi non avremmo nemmeno visto la bozza di questi emendamenti”, ha aggiunto Toninelli.

