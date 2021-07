L'ex presidente di Sinistra Ecologia Libertà: "La Destra propone un arretramento sui reati di odio"

(LaPresse) “Giocare di sponda con la Lega, con una Destra che in Italia si è sempre distinta per le battaglie contro i diritti civili, contro le libertà, con una Destra che, in Europa, si salda a Orban, ai sovranisti omofobi, a coloro che hanno fatto dell’omofobia una bandiera politica… questa Destra non è credibile”. Lo ha dichiarato Nichi Vendola – ex presidente della Regione Puglia e di Sinistra Ecologia e Libertà – in relazione al Ddl Zan contro l’omotransfobia, il cui testo è in discussione al Senato. “Oggi Renzi ha avuto il torto di dare la parola a una Destra che propone un arretramento sui reati di odio”, ha aggiunto Vendola. (Contaldo)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata