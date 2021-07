Il presidente dei senatori dem: "Spero Italia Viva voti il testo"

(LaPresse) – Il Ddl Zan approda in Senato. “La discussione è approdata in aula, bisogna andare avanti con tempi certi e arrivare all’approvazione della legge. Il Pd non mi preoccupa mentre Italia Viva spero voti il testo o indichi formalmente quali sono le piccole modifiche di cui parla. Noi vogliamo andare avanti in tempi rapidi per l’approvazione della legge”, dice il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, contrario al ritorno in Commissione.

