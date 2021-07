La ministra del Sud: "Non è stato in grado di riscuotere le tasse e valorizzare il patrimonio immobiliare"

(LaPresse) – Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ha incontrato il candidato sindaco di Napoli Catello Maresca. “In questa città c’è stata una gestione delle risorse poco oculata, superficiale. C’è stata incapacità di riscuotere le tasse, il Comune non è stato in grado di valorizzare il patrimonio immobiliare e di razionalizzare le partecipate, il cui bilancio pesa come un macigno sulle casse del comune di Napoli. Lo Stato deve farsi carico degli enti locali in sofferenza ma poi i comuni devono fare la loro parte”, afferma l’esponente di Forza Italia.

