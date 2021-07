La ministra per il Sud: "Ha una connessione sentimentale con la città"

(LaPresse) – “Restituire a Napoli dignità, speranza, fiducia nel futuro, sicurezza e legalità. Mi convince di Catello Maresca la capacità che ha di poter garantire un futuro di speranza per questa città”. Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, a margine dell’incontro con il candidato sindaco di Napoli Catello Maresca. “D’altronde avevo espresso apprezzamento nei confronti di Catello Maresca molti mesi fa – aggiunge Carfagna -, penso sia davvero il profilo giusto per Napoli e penso che tutti dobbiamo sostenerlo in questa impresa e penso anche che il suo profilo civico, quella che io ho definito connessione sentimentale con la città che è evidente, la passione che lui ha per Napoli. L’amore che ha per questa città – rimarca il ministro per il Sud -, e quindi il suo profilo civico rappresenta una straordinaria opportunità e non un’umiliazione per i partiti e i partiti devono cogliere questa opportunità”.

