(LaPresse) “Noi stiamo lavorando per unire, altri lavorano per dividere e polemizzare. L’Italia ha bisogno di riforma della giustizia, riforma del fisco e della pubblica amministrazione”. A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della manifestazione di Coldiretti a Roma per evidenziare la presenza problematica dei cinghiali nelle campagne.

