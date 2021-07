Il leader della Lega a pescara per raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia

“Ovunque in questo periodo gli imprenditori mi chiedono di rivedere il reddito di cittadinanza. Perché il reddito di cittadinanza invece di creare lavoro sta creando problemi e lavoro nero”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini a Pescara, davanti al gazebo allestito dalla Lega in piazza Primo Maggio per raccogliere le firme sui referendum sulla giustizia.

