E su Milano aggiunge: "Vorrei presentare squadra, ci stiamo lavorando"

“Paolo Damilano è l’esempio del centrodestra a cui sto lavorando da mesi, che si allarga, che include, che va oltre l’interesse del singolo partito. E se a Torino per la pirma volta le elezioni sono aperte, perchè ha sempre vinto la sinistra, questa volta partiamo avanti. Vedo dall’altra parte un certo nervosismo. Lasciamo che attacchino e polemizzino, noi ci occupiamo di città”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita al cantiere Tav di Chiomonte che parla poi anche del candidato di Milano: “vorrei presentare non un candidato sindaco, ma una squadra di almeno 4 o 5 persone. Stiamo lavorando per sistemare i dettagli”.

