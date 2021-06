Il candidato sindaco: "Si vada in Parlamento: i numeri ci saranno"

(LaPresse) – Carlo Calenda ha preso parte al Pride a Roma. “E’ una bellissima inziativa per i diritti, una delle prime in presenza che si tornano a fare in presenza”, dice il candidato sindaco che poi sul Ddl Zan afferma: “Approviamolo una volta per tutte. Andiamo in Parlamento a vedere se ci sono i numeri. Io credo che ci saranno”.

