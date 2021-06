Il presidente della Camera a Pozzuoli: Terzo mandato? "Non mi interessa"

(LaPresse) “Credo che ci sono dei concvetti che in Europa vanno sempre ribaditi, non c’è ombra di dubbio. Appoggio quello che sta facendo la Commissione”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, a Pozzuoli, a proposito della tensione nell’Ue con Orban per la legge ungherese discriminatoria nei confronti delle persone Lgbt. Sulla questione del terzo mandato Fico ha aggiunto: “Non mi interessa”.

