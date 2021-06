Il presidente della Commissione Bilancio lombarda: "Abbiamo bisogno di un condottiero che conosca la città"

(LaPresse) – Il candidato sindaco di Milano del centrodestra? “Speriamo che arrivi al più presto, ogni giorno che passa è un giorno perso”. Lo ha detto Giulio Gallera, presidente della Commissione Bilancio in Regione Lombardia, in occasione di Milano ci siamo, per lanciare la campagna elettorale in vista delle comunali.”Forza Italia ha voglia di giocare fino in fondo questa partita, lo stesso la Lega e Fratelli d’Italia, ma ci manca un condottiero. Il centrodestra a Milano non merita dinieghi, porte in faccia e tentennamenti che ci sono stati fino a oggi – ha affermato – Spero che i leader capiscano che non possiamo lasciare, ancora una volta, la guida di questa città in mano a Sala, la sinistra delle piste ciclabili e delle limitazioni allo sviluppo urbanistico. Abbiamo bisogno di un condottiero che conosca la città, che sia in grado di entusiasmare e chiamare il popolo questa battaglia”.

