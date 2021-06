Marco Cappato lancia la campagna a Milano: "E' il momento di dare la parola ai cittadini"

Al via la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale: “Il Parlmento italiano non discuterà di legalizzazione dell’eutanasia in questa legislatura e non è neppure un problema del Vaticano, non si discute per responsabilità dei partiti” che “dal 1984, in 37 anni non son mai riusciti a discutere del tema” e “da otto anni abbiamo depositato una legge di iniziaitva popolare mai discussa. Penso che sia questo il momento di dare la parola ai cittadini”. Così Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, che oggi in piazza Moscova a Milano ha lanciato la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale.

